Бытовая техника подорожала в России из-за ситуации в Иране

Бытовая техника
Фото: © Sibnet.ru

Цены на часть импортных товаров в России выросли на 5–10% из-за конфликта на Ближнем Востоке, поскольку значительная часть закупок шла через страны Персидского залива, рассказали эксперты и участники рынка.

Высокотехнологичные компоненты, такие как литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты, выросли в цене более чем на 10%. Стоимость автозапчастей увеличилась на 7,8–9,2%. Электротехника и электроника — кабели, трансформаторы, бытовая техника — прибавили 6,5–8,7%, рассказал «Известиям» GR-директор группы «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк.

Поставщики были вынуждены пересмотреть стоимость продукции после нарушения цепочек поставок, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. В среднем удорожание составило около 5–10%.

Это затрагивает не только автозапчасти и электронику, добавил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Рост цен на энергоносители влияет на себестоимость широкого круга товаров — от пластмасс до смазочных материалов и топлива.

