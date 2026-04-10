Рябков заявил об отказе России уходить из Западного полушария

ТАСС
Замглавы МИД России Сергей Рябков
Фото: Совет Федерации / CC BY 4.0

Россия не будет уходить из Западного полушария, несмотря на давление Соединенных Штатов, заявил в Гаване заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков .

Американский президент Дональд Трамп провозгласил возрождение доктрины Монро, предполагающей абсолютное доминирование США в Западном полушарии. Вашингтон открыто взял курс вытеснение из Латинской Америки Китая и России.

«Россия не собирается уходить из Западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне, там одержимы идеей вытеснения России, а также Китая из этого региона», — приводит ТАСС слова Рябкова, сказанные им на пресс-конференции в российском посольстве на Кубе.

Он отметил, что отношения России и Кубы «носят особый характер». «И политически, и эмоционально для народа России Куба много значит. Для нас кубинцы — это братья. И мы не можем просто предать Кубу, это вообще исключено, мы не можем бросить ее на произвол судьбы», — сказал Рябков.

«Это было бы фундаментально противоречащим тому, что лежит в основе нашего братства и нашей дружбы», — отметил Рябков.

Ранее Трамп заявил, что считает для себя «честью» возможность «взять Кубу» и «делать с ней все, что захочет».

