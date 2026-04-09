Британский министр обороны обратился к Путину

Reuters
Министр обороны Великобритании Джон Хили
Фото: UKinUSA / CC BY-SA 2.0

Министр обороны Великобритании Джон Хили на брифинге обратился к президенту России Владимиру Путину из-за повышенной активности российских подлодок.

По словам главы Минобороны, Британия в течение месяца отслеживала российские подводные лодки в Северной Атлантике и пришла к выводу, что они представляли угрозу для британской подводной инфраструктуры, передает Reuters.

«Обращаюсь к Путину: мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами», — сказал Хили, признав при этом, что у Лондона нет доказательств того, что подводной инфраструктуре был нанесен какой-либо ущерб.

По словам министра, российские подводные лодки спустя месяц нахождения прибрежных районов покинули британские воды и направились к северу. Британские ВМС продолжили отслеживать их действия.

