Корональная дыра вызовет магнитную бурю

Образовавшаяся на Солнце корональная дыра начнет воздействовать на Землю 10 апреля, что может вызвать магнитную бурю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Вероятность возникновения магнитных возмущений оценивается в 50%. По оценке ученых, эффект от плазменного выброса будет незначительным — возможная магнитная буря ожидается слабой, класса G1.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Возмущения магнитосферы обычно длятся от нескольких часов до нескольких суток.

В целом космическая погода и геомагнитная обстановка в настоящее время остаются спокойными, отметили астрономы. За последние сутки на Солнце были зарегистрированы несколько слабых вспышек, однако они не получили развития.

Как магнитные бури ломают технику и людей →
Росатом испытал плазменный ракетный двигатель
Раскрыта тайна появления лунной воды
Марс и Уран образовали в небе квадрат
Миссия Artemis II завершила облет Луны
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
47
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
22
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
17
Украина приготовилась к удару «Орешника»
17
Зеленский обратился к России с предложением прекратить огонь