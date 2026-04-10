Корональная дыра вызовет магнитную бурю

Образовавшаяся на Солнце корональная дыра начнет воздействовать на Землю 10 апреля, что может вызвать магнитную бурю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Вероятность возникновения магнитных возмущений оценивается в 50%. По оценке ученых, эффект от плазменного выброса будет незначительным — возможная магнитная буря ожидается слабой, класса G1.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Возмущения магнитосферы обычно длятся от нескольких часов до нескольких суток.

В целом космическая погода и геомагнитная обстановка в настоящее время остаются спокойными, отметили астрономы. За последние сутки на Солнце были зарегистрированы несколько слабых вспышек, однако они не получили развития.