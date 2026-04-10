Состоится всероссийский космический диктант

Всероссийский космический диктант «Кадры для космоса» пройдет 10 апреля, он будет посвящен 65-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Диктант проводится в онлайн‑формате для всех желающих, мероприятие начнется в 10.00 по московскому времени. Для участия в диктанте необходимо открыть сайт с любого устройства, пройти регистрацию и дождаться начала трансляции.



С началом эфира в анкете появятся вопросы диктанта — 20 заданий по различным направлениям отечественной и мировой космонавтики с различными вариантами ответов.

По завершении необходимо будет нажать кнопку «Отправить». Итоги подведут до 20 апреля 2026 года по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. Победители получат памятные призы.

