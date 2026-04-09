Росатом испытал плазменный ракетный двигатель

Росатом провел испытания плазменного ракетного двигателя для космоса, сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев на Российском космическом форуме.

«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного плазменного двигателя с удельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями», — цитирует Лихачева ТАСС.

Разработка ведется в рамках федерального проекта по термоядерным технологиям. Над перспективным двигателем работают специалисты Росатома совместно с учеными из Курчатовского института.

Прототип двигателя на базе магнитно-плазменного ускорителя обладает повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Его средняя мощность достигает 300 кВт, что позволяет разогнать космический аппарат до скоростей, недоступных химическим двигателям.

Для сравнения — полет на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, тогда как использование плазменных двигателей с подобными характеристиками может сократить миссию до 60 дней.