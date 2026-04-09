Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Росатом испытал плазменный ракетный двигатель

ТАСС
Росатом провел испытания плазменного ракетного двигателя для космоса, сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев на Российском космическом форуме.

Фото: © пресс-служба Росатома

«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного плазменного двигателя с удельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями», — цитирует Лихачева ТАСС.

Разработка ведется в рамках федерального проекта по термоядерным технологиям. Над перспективным двигателем работают специалисты Росатома совместно с учеными из Курчатовского института.

Прототип двигателя на базе магнитно-плазменного ускорителя обладает повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Его средняя мощность достигает 300 кВт, что позволяет разогнать космический аппарат до скоростей, недоступных химическим двигателям.

Для сравнения — полет на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, тогда как использование плазменных двигателей с подобными характеристиками может сократить миссию до 60 дней.

Тема: Человек и космос
