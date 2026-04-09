Зеленский возмутился тем, что США доверяют Путину

Соединенные Штаты проигнорировали помощь Москвы Тегерану, так как «доверяют» России и ее президенту Владимиру Путину, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль», — приводит британская газета The Guardian заявление Зеленского.

По его словам, американцы доверяют России, так как спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять «слишком много времени провели» с Путиным.

Зеленский отметил, что американцы «не хотят признавать», что Путин может их обмануть. «Американцы уверены, что могут доверять Путину», — отметил он.

Он также подчеркнул, что команда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».



Ранее Зеленский выразил 100%-ю уверенность в том, что Россия делится с Ираном разведывательной информацией. Президент США Дональд Трамп и его подчиненные проигнорировали это обвинение.