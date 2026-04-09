Зеленский возмутился тем, что США доверяют Путину

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: President Of Ukraine / Public Domain Dedication (CC0)

Соединенные Штаты проигнорировали помощь Москвы Тегерану, так как «доверяют» России и ее президенту Владимиру Путину, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Проблема в том, что они доверяют Путину. Очень жаль», — приводит британская газета The Guardian заявление Зеленского.

По его словам, американцы доверяют России, так как спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять «слишком много времени провели» с Путиным.

Зеленский отметил, что американцы «не хотят признавать», что Путин может их обмануть. «Американцы уверены, что могут доверять Путину», — отметил он.

Он также подчеркнул, что команда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».

Ранее Зеленский выразил 100%-ю уверенность в том, что Россия делится с Ираном разведывательной информацией. Президент США Дональд Трамп и его подчиненные проигнорировали это обвинение.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

pepelmetal

Так омерегу ещё никто не унижал, молодцы

Denis CENTR

Россия помогает только Китаю, папуасам и прочим черным братьям😁

krasprol

Бред какой-то... И такие люди "сочиняют" нам законы...?