Россия применила против украинских дронов боевые лазеры

Российский боевой лазер LazerBuzz в ходе эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 километра, сообщила компания-разработчик.

«Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1500 метров», — цитирует сообщение ТАСС

Лазерный комплекс противодействия беспилотникам LazerBuzz разработан в рамках проекта «Посох». Первоначально его эффективная дальность не превышала 700 метров. Увеличение дальности достигнуто за счет глубокой модернизации комплекса.

Разработчики установили новые компоненты, а также обновили программное обеспечение, в котором были оптимизированы алгоритмы наведения и удержания цели. Во время испытаний лазерный луч успешно поразил аккумулятор и критические узлы дрона.