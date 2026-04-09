Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Фото: © Координационный штаб Украины по обращению с военнопленными

Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ, украинская сторона передала тела 41 российского военнослужащего, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

С июня 2025 года, когда была начата репатриация тел погибших, украинской стороне переданы более 14 тысяч останков тел, российской стороной получено более трехсот тел российских военнослужащих.

Также минувшим летом между Россией и Украиной начались бессрочные санитарные обмены тяжелораненых военнослужащих.