2ГИС запустил новый режим навигации

2ГИС представил новый режим навигации «Шаг за шагом», он призван помочь пользователям продолжать движение по маршруту даже при нестабильном сигнале спутников.

При обнаружении проблем с определением местоположения приложение автоматически предложит перейти в режим, в котором маршрут отображается как последовательность отдельных шагов, сообщила пресс-служба сервиса.

В режиме «Шаг за шагом» пользователь увидит ключевую информацию о следующем участке пути: направление движения, расстояние до ближайшего маневра и ориентир, который поможет не сбиться с маршрута.

После того как участок будет пройден и маневр выполнен, можно вручную перейти к следующему шагу. Это позволит сохранить уверенность в пути даже в условиях нестабильной геолокации, отметили разработчики.

Также в приложении теперь реализована функция ручного позиционирования. При обнаружении неточностей геолокации пользователю предлагается самостоятельно указать свое местоположение на карте с помощью кнопки «Уточните, где вы».

2ГИС фиксирует выбранную точку, что позволяет продолжить использование сервисов вне зависимости от качества спутникового сигнала. Такое позиционирование работает даже в режиме карты, когда навигатор не включен.