Иран откроет Ормузский пролив по просьбе США

Иран выразил готовность в пятницу, 10 апреля открыть Ормузский пролив в ограниченном режиме на фоне американских и иранских официальных лиц в Пакистане, сообщил Reuters со ссылкой на иранского дипломата.

Ормузский пролив откроют, если иранская и американская стороны достигнут договоренности о продолжении переговоров, рассказал источник. Но, по его словам, в любом случае иранские военные будут координировать движение судов.

Иран на 39-й день войны выдвинул США предложение о двухнедельном прекращении огня. Президент США Дональд Трамп назвал инициативу «рабочей основой» для переговоров.

Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Накануне в столице Пакистана Исламабаде стартовали переговоры американской и иранской делегации о выходе из военного конфликта.

До начала операции США против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20–30% мирового морского экспорта нефти и до 30% мирового объема СПГ. Этот маршрут критически важен для поставок энергоносителей из Персидского залива.