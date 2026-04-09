Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
Lada Azimut испытали солью и морозами

Первый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut успешно прошел испытания морозами, ливнями и реагентами, он показал высокий уровень надежности и адаптации к дорогам и климату России. сообщила пресс-служба завода.

Lada Azimut испытали в климатических камерах, где температуру меняют от 60 до минус 50 градусов Цельсия, а влажность — от 25% до 95%. Здесь откалибровали силовой агрегат кроссовера для уверенного пуска двигателя в суровых зимних условиях.

Автомобиль периодически помещали в камеру соляного тумана, где моделировали многолетнюю и всесезонную эксплуатацию автомобиля в городе и на трассе. 

Lada Azimut в испытательной камере
Фото: © АвтоВАЗ

Растворы солей не только оседали на кузове, но и распыляли под давлением на все его части, включая днище и арки колес, создавая необходимые воздействия агрессивных сред на автомобиль. Кузов Azimut показал высокий уровень коррозионной стойкости.

Lada Azimut в дождевой камере
Фото: © АвтоВАЗ

Испытания автомобиля проводили также в новой дождевальной камере. Она позволяет не только имитировать все виды дождя, но и наклонять автомобиль на специальной платформе – так условия испытаний становятся еще более жесткими, сложными и реалистичными. Автомобиль продемонстрировал высокий уровень герметичности кузова.

Тема: Русские машины
Раскрыт срок начала производства Lada Azimut
Технологичный седан Volga C50 представили официально
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Vesta Sport нового поколения
Lada Vesta можно будет взять по подписке
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский возмутился тем, что США доверяют Путину
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о подготовке армии США к новым завоеваниям
Передача тел погибших военных
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
Российский фрегат «Адмирал Григорович»
«Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
46
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
22
Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив
19
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения