Lada Azimut испытали солью и морозами

Первый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut успешно прошел испытания морозами, ливнями и реагентами, он показал высокий уровень надежности и адаптации к дорогам и климату России. сообщила пресс-служба завода.

Lada Azimut испытали в климатических камерах, где температуру меняют от 60 до минус 50 градусов Цельсия, а влажность — от 25% до 95%. Здесь откалибровали силовой агрегат кроссовера для уверенного пуска двигателя в суровых зимних условиях.

Автомобиль периодически помещали в камеру соляного тумана, где моделировали многолетнюю и всесезонную эксплуатацию автомобиля в городе и на трассе.

Фото: © АвтоВАЗ

Растворы солей не только оседали на кузове, но и распыляли под давлением на все его части, включая днище и арки колес, создавая необходимые воздействия агрессивных сред на автомобиль. Кузов Azimut показал высокий уровень коррозионной стойкости.

Фото: © АвтоВАЗ

Испытания автомобиля проводили также в новой дождевальной камере. Она позволяет не только имитировать все виды дождя, но и наклонять автомобиль на специальной платформе – так условия испытаний становятся еще более жесткими, сложными и реалистичными. Автомобиль продемонстрировал высокий уровень герметичности кузова.