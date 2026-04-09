Telega удалили из App Store

Приложение Telega, которое является неофициальным клиентом для мессенджера Telegram, пропало из магазина AppStore.

При поиске по названию приложения появляется уведомление о том, что оно не найдено. Пока неясно, кто именно удалил программу из App Store, разработчики Telega публично ситуацию не комментировали.

При этом в Google Play и RuStore Telega по-прежнему доступно для скачивания. Альтернативное приложение позволяет пользоваться мессенджером Telegram в России без средств обхода блокировок.

Ранее пользователи Telegram начали получать уведомление о низкой защищенности переписки при общении с человеком, который заходит в мессенджер через неофициальные приложения-клиенты.

Платформа ввела подобную опцию после выхода расследования о приложении Telega, создатели которого якобы активировали скрытую функцию перехвата всех данных и подмене шифрования при обмене ими с сервером Telegram.