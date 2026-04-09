«Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш

The Telegraph
Российский фрегат «Адмирал Григорович»
Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу захвата британскими властями, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Через пролив прошли танкеры Universal и Enigma. Оба суда находятся в британском санкционном списке, рассказали источники. 

Танкеры эскортировал ракетный фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ России. За судами следовал корабль британских ВМС, но никаких действий он не предпринял

В тот же день через Ла-Манш прошли еще два российских танкера из санкционного списка. По данным аналитиков, с января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 судов из российского «теневого флота».

В конце марта британский премьер Кир Стармер разрешил военно-морским силам задерживать суда «теневого флота» при проходе через территориальные воды страны. Он рассчитывал, что танкеры начнут выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, чтобы избежать задержания.

Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

pepelmetal

Так омерегу ещё никто не унижал, молодцы

krasprol

Бред какой-то... И такие люди "сочиняют" нам законы...?

Denis CENTR

Россия помогает только Китаю, папуасам и прочим черным братьям😁