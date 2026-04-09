Раскрыта тайна появления лунной воды

Вода на Луне накапливалась в течение миллиардов лет, а не возникла в результате одного крупного события, выяснила международная команда ученых. Выводы исследователей опубликовал журнал Nature Astronomy.

Фото: © NASA

Лед на Луне давно считается одной из главных космических загадок — его происхождение вызывает жаркие споры специалистов. Свежие изыскания показали, что больше всего льда содержат самые древние лунные кратеры. Это означает, что процесс шел почти непрерывно.

Ранее ученые считали, что лунная вода появилась одномоментно, например, после падения крупной кометы. Она сохранилась в так называемых «холодных ловушках» — кратерах, которые находятся в постоянной тени и не освещаются Солнцем.

Новые данные указывают, что источником воды мог быть древний вулканизм, а также солнечный ветер, при котором водород взаимодействует с лунной поверхностью и образует воду. Кроме этого, вода доставлялась на Луну кометами и астероидами.

Одним из главных «резервуаров» воды на Луне является кратер Хаворт у южного полюса — он находится в тени более 3 миллиардов лет, что позволило сохранить запасы льда практически в неприкосновенности.

Понимание происхождения воды на Луне важно не только для науки, но и для будущих миссий лунных. Лед можно использовать как источник питьевой воды и даже топлива — путем разделения на водород и кислород.

