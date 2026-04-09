Трамп заявил о подготовке армии США к новым завоеваниям

Вооруженные силы США после объявления о перемирии с Ираном приступили к накапливанию сил в ожидании следующих завоеваний, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Тем временем наша великая армия загружается и отдыхает, с нетерпением ожидая, собственно, следующего завоевания. Америка вернулась!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США ранее объявил о двухнедельном прекращении огня при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Он сообщил, что американские военнослужащие и вооружения останутся у иранских границ до того момента, пока не будут соблюдены все условия соглашения.

«Все корабли США, воздушные суда и личный состав с дополнительными боекомплектами, вооружениями и всем остальным, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже ослабленного врага, останутся на местах до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться в полной степени», — отметил Трамп.