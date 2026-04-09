НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Стал известен результат анализов Ханде Эрчел на наркотики

Источник:
203 1
Ханде Эрчел
Фото: © @handemiyy

Институт судебной медицины в Турции не нашел следов употребления запрещенных веществ в анализах актрисы Ханде Эрчел, подозреваемой по делу о наркотиках

В конце марта Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Эрчел и ее бывшего возлюбленного Хакана Сабанджи. Против них идет расследование по делу о наркотиках с участием знаменитостей.

Актриса в тот момент находилась за границей, но заявила, что вернется в Турцию для дачи показаний. Она отвергла обвинения и заявила, что никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества.

Результаты анализа образцов крови и волос не показали следов наркотиков, сообщило Gazete Pencere со ссылкой на прокуратуру.

В рамках антинаркотического расследования в Стамбуле задержали еще девять звезд шоу-бизнеса и кино. Их подозревают в приобретении, хранении, употреблении, а также распространении наркотических веществ. Среди фигурантов дела — актер Ибрагим Челиккол и певец Бенгю Эрден.

Эрчел — актриса и фотомодель. Наибольшую популярность ей принесла роль Эды Йылдыз в сериале «Постучись в мою дверь».

Культгид #Светская хроника
Самое популярное
Обсуждение (1)
О самом главном
Все статьи
Самое обсуждаемое
