Россияне перешли на обычные звонки после блокировки Telegram

Россияне стали в шесть раз чаще пользоваться обычными звонками по сотовой связи после введение ограничений в отношении мессенджеров Telegram и WhatsApp, следует из отчета сервиса «МТС Линк».

По итогам первого квартала 2026 года 96% респондентов сообщили, что обычные звонки являются для них главным средством связи. При этом 72% россиян звонят по сотовой связи ежедневно, 98% опрошенных признали, что в поездках пользуются только обычными звонками.

Несмотря на вернувшуюся популярность сотовой связи, полностью отказываться от онлайн-сервисов пользователи не спешат. Более половины респондентов продолжают активно использовать для звонков мессенджеры.

Среди онлайн-платформ для звонков россияне чаще всего выбирают Мах (34% респондентов совершают хотя бы один звонок в неделю) и Telegram (31%), хотя звонки в последнем блокируются с прошлого лета.

