НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Россияне перешли на обычные звонки после блокировки Telegram

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Россияне стали в шесть раз чаще пользоваться обычными звонками по сотовой связи после введение ограничений в отношении мессенджеров Telegram и WhatsApp, следует из отчета сервиса «МТС Линк».

По итогам первого квартала 2026 года 96% респондентов сообщили, что обычные звонки являются для них главным средством связи. При этом 72% россиян звонят по сотовой связи ежедневно, 98% опрошенных признали, что в поездках пользуются только обычными звонками.

Несмотря на вернувшуюся популярность сотовой связи, полностью отказываться от онлайн-сервисов пользователи не спешат. Более половины респондентов продолжают активно использовать для звонков мессенджеры.

Среди онлайн-платформ для звонков россияне чаще всего выбирают Мах (34% респондентов совершают хотя бы один звонок в неделю) и Telegram (31%), хотя звонки в последнем блокируются с прошлого лета.

SIBNET.RU В MAX

Хайтек #Интернет
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...

Denis CENTR

Россия помогает только Китаю, папуасам и прочим черным братьям😁

se 34

О боже почему же мне так смешно, шить стало реально веселее