Легендарная группа BTS вернется на мировую сцену

Легендарная южнокорейская группа BTS 9 апреля 2026 года начнет мировое турне в поддержку нового альбома— согласно официальному сайту коллектива, всего музыканты дадут 79 концертов.

Последний мировой тур легенд жанра K-pop завершился в апреле 2022 года, после этого деятельность коллектива приостановили на четыре года в связи с прохождением участниками обязательной военной службы в Южной Корее.

Первый концерт BTS пройдет 9 апреля в южнокорейском городе Коян. Завершить тур планируется 14 марта 2027 года в столице Филиппин Маниле. Турне охватит города в Японии, Северной Америке, Мексике, Испании, Великобритании, Колумбии, Бразилии, Малайзии и других странах.

BTS называют «национальным достоянием» Южной Кореи за огромный вклад в экономику и имидж страны. Участники группы стали первыми азиатскими артистами, получившими награду «Артист года» на American Music Awards (2021).

В марте 2025 года BTS стали первой группой в истории, у которой сразу восемь клипов преодолели отметку в 1 миллиард просмотров на YouTube. Кроме этого, BTS признаны самой прослушиваемой группой всех времен на стриминговой платформе Spotify.

