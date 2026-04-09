Легендарная группа BTS вернется на мировую сцену

Концерт группы BTS
Фото: I Dare U JK / CC BY 3.0

Легендарная южнокорейская группа BTS 9 апреля 2026 года начнет мировое турне в поддержку нового альбома— согласно официальному сайту коллектива, всего музыканты дадут 79 концертов.

Последний мировой тур легенд жанра K-pop завершился в апреле 2022 года, после этого деятельность коллектива приостановили на четыре года в связи с прохождением участниками обязательной военной службы в Южной Корее.

Первый концерт BTS пройдет 9 апреля в южнокорейском городе Коян. Завершить тур планируется 14 марта 2027 года в столице Филиппин Маниле. Турне охватит города в Японии, Северной Америке, Мексике, Испании, Великобритании, Колумбии, Бразилии, Малайзии и других странах.

BTS называют «национальным достоянием» Южной Кореи за огромный вклад в экономику и имидж страны. Участники группы стали первыми азиатскими артистами, получившими награду «Артист года» на American Music Awards (2021).

В марте 2025 года BTS стали первой группой в истории, у которой сразу восемь клипов преодолели отметку в 1 миллиард просмотров на YouTube. Кроме этого, BTS признаны самой прослушиваемой группой всех времен на стриминговой платформе Spotify.

Еще по теме
Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании
Культовая группа BTS сыграет первый за четыре года концерт
Песни «Агаты Кристи» вернулись на стриминги без некоторых слов
Группа The Pussycat Dolls воссоединилась и выпустила сингл
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
