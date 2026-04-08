Wildberries запустил виртуальную примерку косметики

Wildberries запустил возможность примерить косметику перед покупкой с помощью технологий на основе искусственного интеллекта, рассказала представитель маркетплейса Анастасия Сычева на Конференции инновационных технологий электронной коммерции.

ИИ-примерка косметики позволяет клиентам заранее оценить, как тот или иной продукт будет выглядеть на лице. Пока функция доступна в тестовом режиме — есть возможность примерить на загруженной фотографии оттенок помады или блеска, пишет ТАСС.

При нажатии на специальную кнопку внутри карточки товара пользователю предлагается загрузить фотографию своего лица, после чего нейросеть автоматически наносит выбранный оттенок.

Алгоритмы учитывают индивидуальные особенности кожи и освещения, обеспечивая максимально реалистичный визуальный эффект. Пока функция доступна только для определенных косметических товаров, в дальнейшем их количество планируется расширить.