Сбербанк ввел предварительную запись для посещения офисов

Новое отделение Сбербанк
Сбербанк запустил услугу предварительной записи для посещения офиса, которая позволит попасть на обслуживание в выбранное отделение в удобное время без очереди, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Функция предварительной записи появилась в приложении «СберБанк Онлайн» на iOS и Android. Для оформления записи клиенту необходимо в приложении открыть раздел с картой, на которой изображены все отделения и банкоматы Сбербанка.

Далее следует выбрать опцию «Посетить офис», выбрать подходящее отделение, дату, время и цель визита. Система сообщит цифровой код бронирования, в самом отделении останется ввести этот код в терминал.

Вместо обычного талона в случае бронирования посетитель получит приоритетный и сразу попадет к специалисту банка. За день до назначенного визита клиенту будет направлено напоминание. Если планы поменялись, можно отменить запись.

