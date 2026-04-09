Россия обсудит на космическом форуме освоение Луны

Представители 40 стран в четверг, 9 апреля на Российском космическом форуме обсудят возможности человека в космосе и перспективы освоения Луны, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В России идет первая в истории страны Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина. В ее рамках состоится Российский космический форум, участие в котором примут представители 40 стран.

«Для России принципиально важно не только сохранять позиции, но и формировать собственные технологические решения. Российский космический форум станет площадкой для выработки системных подходов к развитию отрасли, объединяя ресурсы государства, науки и бизнеса», — заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Среди ключевых выступающих — глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, замглавы Китайской национальной космической администрации Бянь Чжиган, представитель Индийской организации космических исследований Дж. Асир Пакиарадж и заместитель гендиректора Космического агентства ОАЭ Ибрагим Аль Касим.

Эксперты на форуме рассмотрят стратегию расширения возможностей человечества в космическом пространстве. Этому будет посвящена сессия «Медико-биологическое обеспечение полетов за пределы низкой околоземной орбиты».

Также на форуме обсудят разработку лунной инфраструктуры для обеспечения технологического прорыва, влияющего на изучение дальнего космоса. Затронут также информацию о космических явлениях, необходимую для освоения межзвездного пространства.