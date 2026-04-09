НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Россия обсудит на космическом форуме освоение Луны

Источник:
Sibnet.ru
192 1
Пуск ракеты
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Представители 40 стран в четверг, 9 апреля на Российском космическом форуме обсудят возможности человека в космосе и перспективы освоения Луны, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В России идет первая в истории страны Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина. В ее рамках состоится Российский космический форум, участие в котором примут представители 40 стран.

«Для России принципиально важно не только сохранять позиции, но и формировать собственные технологические решения. Российский космический форум станет площадкой для выработки системных подходов к развитию отрасли, объединяя ресурсы государства, науки и бизнеса», — заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОбратная сторона Луны. ФОТО

Среди ключевых выступающих — глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, замглавы Китайской национальной космической администрации Бянь Чжиган, представитель Индийской организации космических исследований Дж. Асир Пакиарадж и заместитель гендиректора Космического агентства ОАЭ Ибрагим Аль Касим.

Эксперты на форуме рассмотрят стратегию расширения возможностей человечества в космическом пространстве. Этому будет посвящена сессия «Медико-биологическое обеспечение полетов за пределы низкой околоземной орбиты».

Также на форуме обсудят разработку лунной инфраструктуры для обеспечения технологического прорыва, влияющего на изучение дальнего космоса. Затронут также информацию о космических явлениях, необходимую для освоения межзвездного пространства.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Марс и Уран образовали в небе квадрат
Обратная сторона Луны. ФОТО
Мессенджер Max заработал в космосе
Миссия Artemis II завершила облет Луны
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обратился к России с предложением прекратить огонь
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
Флаги стран Балтии
Times рассказала об ультиматуме России странам Балтии
загадочная особенность macOS
Обнаружена загадочная особенность macOS
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...

Morya4ok22rus

Знаем мы, как он стал самым популярным)))

se 34

О боже почему же мне так смешно, шить стало реально веселее