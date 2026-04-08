НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Новую модель искусственного интеллекта признали опасной

Источник:
The Verge
217 1
Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Компания Anthropic представила новую модель искусственного интеллекта Claude Mythos Preview, однако ограничила ее распространение из-за потенциальных рисков.

Доступ к системе на первом этапе получат только стратегические партнеры, среди которых крупнейшие технологические компании — Google, Apple, Microsoft, Nvidia и Amazon. Они смогут применять модель преимущественно в задачах кибербезопасности, пишет The Verge.

По данным разработчика, Claude Mythos Preview демонстрирует значительный прирост производительности и превосходит предыдущую версию Opus 4.6, представленную ранее, по большинству тестов.

Особое внимание уделяется способности модели выявлять уязвимости: система уже обнаружила тысячи ранее неизвестных проблем в операционных системах и браузерах. В качестве примеров называют уязвимости в OpenBSD и FFmpeg, существовавшие десятилетиями.

Однако такие возможности создают двойной риск — нейросеть можно использовать не только для устранения уязвимостей, но и для их эксплуатации. Именно поэтому было принято решение ограничить доступ к модели.

Отмечается, что в ходе тестирования модель в некоторых случая предпринимала попытки выполнения запрещенных действий с последующим сокрытием, а также проявляла признаки эскалации привилегий, включая попытки извлечения учетных данных из памяти процессов.

Еще по теме
Банкам разрешат заключать договоры с клиентами по видеосвязи
Депутат Госдумы сравнил мессенджеры с иномарками и отечественными авто
Вхождение России в число сверхдержав объяснили запуском Max
Ростелеком объяснил глобальный сбой Рунета мощной DDoS-атакой
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
3841
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
5165
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
6099
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
9206
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
10016
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138006
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172038
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158184
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3685154
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185445
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

Qprovessional

мы будем платить больше, чтобы оплачивать оборудование, которое блокирует интернет еще сильнее

Uynachalnica

"Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США...