Банк России выпустит монету в честь Кадырова

Центробанк России внес в план чеканки выпуск монет в честь 75-летия со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова — первого президента Чечни.

Выпуск памятной серебряной монеты в половину тройской унции номиналом два рубля запланирован в серии «Выдающиеся личности России». Тираж монеты составит три тысячи экземпляров.

Это всего лишь второй случай, когда Банк России посвящает монету современному политику. Ранее регулятор выпускал серию памятных монет в честь бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина.

Компанию Ахмату Кадырову составят писатель Салтыков Щедрин (200 лет со дня рождения), скульптор Эрьзя (150 лет со дня рождения) и хирург Бурденко (150 лет со дня рождения).

Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики. Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта в Грозном.

