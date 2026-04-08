Марс и Уран образовали в небе квадрат

Планеты Марс и Уран 8 апреля 20206 года оказались в небе под углом 90 градусов друг к другу относительно Земли. Такая конфигурация называется квадратурой.

Планета Уран
Фото: © NASA

С астрономической точки зрения разность эклиптических долгот Марса и Урана составляет на данный момент ровно 90 градусов. При этом Красная планета находится в созвездии Льва, а Уран — в созвездии Тельца.

Увидеть «квадрат» как геометрическую фигуру в небе нельзя, так как планеты располагаются в разных частях небосвода. Марс виден невооруженным глазом как яркая красноватая «звезда», тогда как для наблюдения голубоватого Урана потребуется телескоп или мощный бинокль.

Квадратура Марса и Урана считается мощным аспектом в астрологии — согласно представлениям астрологов, она привносит в жизнь повышенную интенсивность, импульсивность и непредсказуемость.

Астрологи объясняют такое воздействие «столкновением» энергии действия (Марс) и энергии внезапных перемен (Уран). Планеты, находящиеся в квадратуре, как бы вступают в борьбу за лидерство.

В такие периоды повышается риск конфликтов и поспешных поступков, внезапных поломок, техногенных сбоев. Именно поэтому в эти дни не рекомендуется принимать серьезных решений под влиянием момента.

Квадратура может регулярно наблюдаться для Луны и всех планет Солнечной системы кроме Меркурия и Венеры — все дело в том, что их орбиты расположены ближе к Солнцу, чем орбита Земли.

Миссия Artemis II завершила облет Луны
Комета C/2026 A1 упала на Солнце
Корабль Orion с астронавтами на борту облетит Луну
Астронавты Artemis II снова остались без туалета
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
