Марс и Уран образовали в небе квадрат

Планеты Марс и Уран 8 апреля 20206 года оказались в небе под углом 90 градусов друг к другу относительно Земли. Такая конфигурация называется квадратурой.

Планета Уран Фото: © NASA

С астрономической точки зрения разность эклиптических долгот Марса и Урана составляет на данный момент ровно 90 градусов. При этом Красная планета находится в созвездии Льва, а Уран — в созвездии Тельца.

Увидеть «квадрат» как геометрическую фигуру в небе нельзя, так как планеты располагаются в разных частях небосвода. Марс виден невооруженным глазом как яркая красноватая «звезда», тогда как для наблюдения голубоватого Урана потребуется телескоп или мощный бинокль.

Квадратура Марса и Урана считается мощным аспектом в астрологии — согласно представлениям астрологов, она привносит в жизнь повышенную интенсивность, импульсивность и непредсказуемость.

Астрологи объясняют такое воздействие «столкновением» энергии действия (Марс) и энергии внезапных перемен (Уран). Планеты, находящиеся в квадратуре, как бы вступают в борьбу за лидерство.

В такие периоды повышается риск конфликтов и поспешных поступков, внезапных поломок, техногенных сбоев. Именно поэтому в эти дни не рекомендуется принимать серьезных решений под влиянием момента.

Квадратура может регулярно наблюдаться для Луны и всех планет Солнечной системы кроме Меркурия и Венеры — все дело в том, что их орбиты расположены ближе к Солнцу, чем орбита Земли.

SIBNET.RU В TELEGRAM