Минфин проведет аукционы по размещению облигаций

Минфин России в среду, 8 апреля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — говорится в сообщении.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Минфина. Ведомство занимает денежные средства, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.

Когда инвестор покупает такие облигации, он фактически дает в долг государству. Взамен Минфин в заранее обозначенные дни выплачивает купонные платежи — проценты за использование денежных средств.

Государство в день погашения облигации возвращает покупателю стоимость ценной бумаги — ее номинал. При этом продать облигации можно до даты погашения — во время торгов на Московской бирже.

ОФЗ доступны всем категориям инвесторов, для покупки требуется наличие брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета, его пополнение и передача распоряжения брокеру на покупку выбранных выпусков облигаций.