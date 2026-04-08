Минфин проведет аукционы по размещению облигаций

Источник:
Sibnet.ru
Министерство финансов РФ
Минфин России в среду, 8 апреля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, сообщила пресс-служба ведомства.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — говорится в сообщении.

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Минфина. Ведомство занимает денежные средства, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.

Когда инвестор покупает такие облигации, он фактически дает в долг государству. Взамен Минфин в заранее обозначенные дни выплачивает купонные платежи — проценты за использование денежных средств.

Государство в день погашения облигации возвращает покупателю стоимость ценной бумаги — ее номинал. При этом продать облигации можно до даты погашения — во время торгов на Московской бирже.

ОФЗ доступны всем категориям инвесторов, для покупки требуется наличие брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета, его пополнение и передача распоряжения брокеру на покупку выбранных выпусков облигаций.

Как купить облигации федерального займа →
Еще по теме
Банк России выпустит монету в честь Кадырова
Шохин допустил обнуление экономического роста
Интернет и связь в России резко подорожают
Россиян призвали сдать монеты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил «смертью целой цивилизации сегодня ночью»
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил помочь Дагестану
Запуск гиперзвуковой ракеты «Авангард»
Украина приготовилась к удару «Орешника»
Корабль Orion миссии Artemis II и Земля
Миссия Artemis II завершила облет Луны
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
