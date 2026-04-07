WhatsApp внедрит шумоподавление для звонков

WhatsApp получит новую функцию шумоподавления для голосовых и видеозвонков, сообщается в блоге разработчиков.

Нововведение уже появилось в одной из последних бета-версий WhatsApp для Android. Это означает, что в скором времени функция шумоподавления может появиться в стабильных версиях приложения

При активации шумоподавления фоновые шумы будут автоматически фильтроваться для более четкой передачи речи. Например, при звонке на улице или в общественном транспорте собеседники будут лучше слышать друг друга.

Опцию шумоподавления можно включать и отключать в настройках мессенджера по собственному желанию. Соответствующий переключатель есть в меню звонка. По умолчанию шумоподавление активно.

SIBNET.RU В TELEGRAM