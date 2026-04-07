Шохин допустил обнуление экономического роста

Источник:
«Интерфакс»
президент РСПП Александр Шохин
президент РСПП Александр Шохин
Фото: Alexey Druzhinin / Government.ru / CC BY 4.0

Экономический рост в России при сохранении текущих тенденций может замедлиться до нулевого уровня, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту», — цитирует Шохина «Интерфакс».

По его оценке, снижение инвестиций в основной капитал в 2026 году может оказаться более значительным, чем ожидаемые 0,5%, и достичь 1,5%. Шохин напомнил, что для активизации инвестиций необходим рост ВВП не ниже 2%.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей, отсутствие роста инвестиций может негативно сказаться на ряде отраслей, включая цифровые технологии и роботизацию, где проекты могут быть приостановлены.

При этом он выразил надежду, что правительство и Банк России примут меры для предотвращения такого сценария. Официальный прогноз Минэкономразвития составляет 1,3%, однако ведомство планирует его пересмотр в сторону снижения.

