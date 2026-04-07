Вхождение России в число сверхдержав объяснили запуском Max

Россия после появления отечественного мессенджера Max вошла в тройку цифровых сверхдержав вместе с США и Китаем, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Парламентарий на Российском форуме по управлению интернетом уточнил, что IT-комитет Госдумы «приложил руку» к развитию сервиса с точки зрения законодательного обеспечения, передает «Российская газета».

Боярский добавил, что в конце мая в Госдуме пройдут парламентские слушания по регулированию искусственного интеллекта. По его словам, ИИ становится вызовом, на который законодатели обязаны отреагировать.

Аудитория мессенджера Max в начале апреля достигла 111 миллионов пользователей, в день они отправляют 1,4 миллиарда сообщений. Это один из мировых рекордов с точки зрения быстрого роста платформы для общения в Сети.