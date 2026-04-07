Ростелеком объяснил глобальный сбой Рунета мощной DDoS-атакой

Мощная DDoS-атака была совершена на сеть Ростелекома в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба компании.

«Была введена фильтрация входящего трафика, что повлияло на доступность части интернет-ресурсов. Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы», — утверждается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сеть передачи данных работает в штатном режиме. Согласно данным портала Downdetector, 6 апреля наблюдался сбой в работе многочисленных интернет-сервисов и приложений, который затронул всю Россию.

В частности, была нарушена работа банков, соцсетей и государственных порталов, а также ряда сервисов — например, Steam, Wink, Rutube, «Мир танков» и ряд других. При использовании средств обхода большинство ресурсов были доступны.