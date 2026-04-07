Подросток с ножом напал на учительницу в Пермском крае, она погибла

Подросток ударил ножом учительницу у входа в школу в городе Добрянка, она скончалась в больнице, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Нападение произошло у школы №5. Учительницу в крайнем тяжелом состоянии увезли в больницу, где она умерла.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал Махонин в телеграм-канале.

По данным полиции, напавшему ученику 17 лет, он учится в девятом классе. Учительница была его классной руководительницей. Сейчас выясняются мотивы его действий.

Подросток состоит на учете в полиции, также он неоднократно оставался на повторное обучение в школе, сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов.

Еще по теме
Один из соучастников теракта в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО
Командующий авиацией Северного флота погиб в катастрофе Ан-26
Герой России с СВО пропал в Кузбассе
Смерть звезды «Голоса» Кунгурова расследуют заново
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

rumatam

да просто не можем...............

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?