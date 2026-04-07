Подросток с ножом напал на учительницу в Пермском крае, она погибла

Подросток ударил ножом учительницу у входа в школу в городе Добрянка, она скончалась в больнице, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Нападение произошло у школы №5. Учительницу в крайнем тяжелом состоянии увезли в больницу, где она умерла.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олесю Петровну Багута спасти не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал Махонин в телеграм-канале.

По данным полиции, напавшему ученику 17 лет, он учится в девятом классе. Учительница была его классной руководительницей. Сейчас выясняются мотивы его действий.

Подросток состоит на учете в полиции, также он неоднократно оставался на повторное обучение в школе, сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов.