Миссия Artemis II завершила облет Луны

Миссия Artemis II («Артемида II») завершила исторический семичасовой облет Луны и начала путь домой, сообщило NASA.

Астронавты впервые с полета «Апполона 17» (1972 год) увидели обратную сторону Луны. Экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности. Астронавты отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.

Космический корабль Orion («Орион») пролетел на максимально близком расстоянии от Луны — 6 550 километров (4067 миль). Две минуты спустя экипаж достиг максимального расстояния миссии от Земли — 406 771 километров (252 756 миль), установив новый рекорд для пилотируемых космических полетов.

Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж стал свидетелем «захода Земли» — момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, и «восхода Земли», когда космический аппарат появился с противоположного края Луны. В это время связь с Orion была потеряна на 40 минут.

Во время затмения астронавты наблюдали за некоторыми редкими явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час.

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля. Астронавты должны вернуться на Землю 10-11 апреля.