НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Миссия Artemis II завершила облет Луны

Источник:
Sibnet.ru
385 1

Миссия Artemis II («Артемида II») завершила исторический семичасовой облет Луны и начала путь домой, сообщило NASA.

Корабль Orion миссии Artemis II и Земля
Фото: © NASA

Астронавты впервые с полета «Апполона 17» (1972 год) увидели обратную сторону Луны. Экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты на поверхности. Астронавты отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности.

Космический корабль Orion («Орион») пролетел на максимально близком расстоянии от Луны — 6 550 километров (4067 миль). Две минуты спустя экипаж достиг максимального расстояния миссии от Земли — 406 771 километров (252 756 миль), установив новый рекорд для пилотируемых космических полетов.

Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж стал свидетелем «захода Земли» — момента, когда Земля опустилась за лунный горизонт, и «восхода Земли», когда космический аппарат появился с противоположного края Луны. В это время связь с Orion была потеряна на 40 минут.

Во время затмения астронавты наблюдали за некоторыми редкими явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о шести вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час.

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля. Астронавты должны вернуться на Землю 10-11 апреля.

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
Обсуждение (1)
Картина дня
Топ комментариев

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

rumatam

да просто не можем...............

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?