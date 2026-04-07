Кадыров получил медаль за «Вклад в развитие науки»

Президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров вручил главе республики Рамзану Кадырову медаль «За вклад в развитие науки». Решение принял президиум Академии наук Чечни.

«Я признателен им за такую ценную награду. Искренне благодарю Джамбулата Умарова и всех, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Умаров представил Кадырову результаты научной работы в республике. Например, в одном исследовании ученые доказали, что чеченский язык — древнейший на Кавказе.

В 2016 году Кадыров рассказал, что получил звание академика Российской академии естественных наук (РАЕН) за успехи в восстановлении мира и стабильности в регионе.

«Я очень долго пытался не реагировать на циничные разговоры о том, что "Рамзан Кадыров — академик без научных работ". Простите, а кто, когда и где говорил, что я за какие-то великие открытия принят в ряды академиков», — заявил он впоследствии.

По словам главы Чечни, когда он был вице-премьером республики, РАЕН решила присвоить ему звание «почетного академика». «Я несколько месяцев не соглашался принять знак и диплом. Но близкие друзья уговорили, сославшись на то, что неэтично отказаться», — отметил Кадыров.