Иран отказался от предложенного Трампом перемирия

Источник:
Irna
Армия Ирана (ракета)
Фото: © Hossein Fatemi

Иран отказался от временного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого Тегеран призвал к окончательному прекращению огня.

Ответ иранских властей направлен через Пакистан, передает агентство Irna. Послание также включает в себя ряд требований Ирана, в том числе подготовку положения о безопасном проходе через Ормузский пролив, послевоенное восстановление страны и отмену санкций.

Власти США и Ирана через посредников обсуждали возможность 45-дневного перемирия, после которого могло последовать полное завершение конфликта. Предполагалось, что в рамках перемирия Иран должен был снять блокаду Ормузского пролива.

Вечером 7 апреля истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа — если к этому моменту ключевой для мировой логистики пролив остается закрытым, Соединенные Штаты нанесут по Ирану особо мощный удар.

Еще по теме
Трамп матом потребовал открыть Ормузский пролив
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
Трамп выставил Ирану «адский ультиматум»
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
Обсуждение (1)
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...