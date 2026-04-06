Иран отказался от предложенного Трампом перемирия

Иран отказался от временного перемирия, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого Тегеран призвал к окончательному прекращению огня.

Ответ иранских властей направлен через Пакистан, передает агентство Irna. Послание также включает в себя ряд требований Ирана, в том числе подготовку положения о безопасном проходе через Ормузский пролив, послевоенное восстановление страны и отмену санкций.

Власти США и Ирана через посредников обсуждали возможность 45-дневного перемирия, после которого могло последовать полное завершение конфликта. Предполагалось, что в рамках перемирия Иран должен был снять блокаду Ормузского пролива.

Вечером 7 апреля истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа — если к этому моменту ключевой для мировой логистики пролив остается закрытым, Соединенные Штаты нанесут по Ирану особо мощный удар.