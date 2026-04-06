НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries уравняет комиссии китайским и российским продавцам

Источник:
Sibnet.ru
228 0
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries уравняет комиссии для российских и китайских продавцов, сообщила пресс-служба торговой площадки. При этом компания не уточнила, как именно изменяется комиссии.

Маркетплейс также улучшит инструменты управления ценообразованием и автоматизирует механизм добровольного отказа продавцов от скидок. Теперь отключить или включить применение скидки можно будет напрямую через личный кабинет.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее предложил обязать маркетплейсы устанавливать для иностранных продавцов комиссии не ниже, чем для российских. В конце марта соответствующее требование площадкам направила Федеральная антимонопольная служба.

Служба отметила, что маркетплейсам необходимо установить для иностранных и российских продавцов комиссии на экономически обоснованном уровне, чтобы исключить дискриминацию и обеспечить прозрачные и предсказуемые условия работы для всех участников рынка.

смотреть все
Экономика #Торговля
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Топ комментариев

