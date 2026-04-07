НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиян призвали сдать монеты

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © Sibnet.ru

Банк России запустил акцию «Монетная неделя», в рамках которой желающие могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах, сообщается на сайте регулятора.

Акция продлится до 18 апреля. В ней примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков по всей стране. Подробная информация об условиях и адресах участников — на сайте акции.

Участники будут принимать монеты у граждан без комиссии. Отмечается, что в отделениях банков можно сразу зачислить обменянную сумму на счет.

«Монетная неделя» проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Россияне массово столкнулись с кредитными отказами
Долги россиян по кредитам впервые превысили 45 трлн рублей
Массовый сбой произошел в системе бесконтактной оплаты Vendista
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

rumatam

да просто не можем...............

Voland2

У меня брат живет в Эстонии... Племянник в Бразилии. Единственная связь была телега... Думаешь кремлевского...