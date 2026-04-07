Россиян призвали сдать монеты

Банк России запустил акцию «Монетная неделя», в рамках которой желающие могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах, сообщается на сайте регулятора.

Акция продлится до 18 апреля. В ней примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений банков по всей стране. Подробная информация об условиях и адресах участников — на сайте акции.

Участники будут принимать монеты у граждан без комиссии. Отмечается, что в отделениях банков можно сразу зачислить обменянную сумму на счет.

«Монетная неделя» проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.

