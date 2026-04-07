Истекает срок «адского» ультиматума Трампа

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Срок «адского» ультиматума президента США Дональда Трампа истечет вечером 7 апреля, после этого Вашингтон перейдет мощным ударам по территории Ирана.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал обрушить на Иран «весь ад», если тот к обозначенному сроку не заключит сделку или не откроет Ормузский пролив. Официальный Тегеран накануне отверг ультиматум.

По словам Трампа, Соединенные Штаты уничтожат все электростанции страны, если Тегеран откажется выполнять условия Вашингтона. Президент США отметил, что он ограничил удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней.

«Сделка», которую Трамп предлагает иранским властям, включает 15 пунктов. Среди них отказ Ирана от обогащения урана, прекращение поддержки вооруженных прокси за рубежом и полное открытие Ормузского пролива.

США и Израиль против Ирана: чем закончится война
Еще по теме
Иран отказался от предложенного Трампом перемирия
Трамп матом потребовал открыть Ормузский пролив
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
Трамп выставил Ирану «адский ультиматум»
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
