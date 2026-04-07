Истекает срок «адского» ультиматума Трампа

Срок «адского» ультиматума президента США Дональда Трампа истечет вечером 7 апреля, после этого Вашингтон перейдет мощным ударам по территории Ирана.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал обрушить на Иран «весь ад», если тот к обозначенному сроку не заключит сделку или не откроет Ормузский пролив. Официальный Тегеран накануне отверг ультиматум.

По словам Трампа, Соединенные Штаты уничтожат все электростанции страны, если Тегеран откажется выполнять условия Вашингтона. Президент США отметил, что он ограничил удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней.

«Сделка», которую Трамп предлагает иранским властям, включает 15 пунктов. Среди них отказ Ирана от обогащения урана, прекращение поддержки вооруженных прокси за рубежом и полное открытие Ормузского пролива.