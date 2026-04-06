Оценку за поведение в школах сделают трехбалльной

Оценка за поведение в школах будет трехбалльной, сообщила заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова, передает пресс-служба ведомства. Школьникам начнут ставить отметки «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Школам ранее предложили несколько моделей оценивания поведения: двухуровневую («зачет», «незачет»), трехуровневую («образцовое», «допустимое» и «недопустимое») и пятиуровневую («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно»).

Трехуровневая модель «отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», отметила Колударова.

По ее словам, единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября 2027 года. В десяти школах каждого региона пройдет апробация модели, Минпросвещения уже подготовлен соответствующий проект приказа.