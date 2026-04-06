Оценку за поведение в школах сделают трехбалльной

Sibnet.ru
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Оценка за поведение в школах будет трехбалльной, сообщила заместитель главы Минпросвещения Ольга Колударова, передает пресс-служба ведомства. Школьникам начнут ставить отметки «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Школам ранее предложили несколько моделей оценивания поведения: двухуровневую («зачет», «незачет»), трехуровневую («образцовое», «допустимое» и «недопустимое») и пятиуровневую («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «совсем неудовлетворительно»).

Трехуровневая модель «отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», отметила Колударова.

По ее словам, единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября 2027 года. В десяти школах каждого региона пройдет апробация модели, Минпросвещения уже подготовлен соответствующий проект приказа.

Еще по теме
Названо самое редкое русское слово из двух букв
Названы критерии оценки за поведение в школах
Обзор нейросетей для диплома: список ИИ-помощников
Правда ли, что существуют технари и гуманитарии
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать

se 34

Иран сказал что они потеряли ключи🤣

rumatam

да просто не можем...............

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...