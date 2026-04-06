Бывший губернатор Курской области получил 14 лет колонии

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов
Фото: © пресс-служба правительства Курской области

Ленинский районный суд Курска признал виновным бывшего губернатора области Алексея Смирнова по двум эпизодам части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему 14 лет лишения свободы.

Прокурор просил суд назначить экс-губернатору 15 лет в колонии строгого режима, а также штраф в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор признал вину в получении взяток, в ходе последнего слова он заявил, что искренне раскаивается.

Причиной своих поступков он назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии. Он напомнил, что работал в экстренных и даже опасных условиях, никогда не вел учет «добрым поступкам».

События уголовного дела относятся к периоду с 2022 по 2023 год — Смирнов тогда был первым заместителем губернатора области Романа Старовойта. После того как президент Владимир Путин в мае 2024 года назначил Старовойта министром транспорта, Смирнов стал врио губернатора.

В сентябре 2024 года он победил на выборах и проработал в должности губернатора до конца 2024 года, уйдя в отставку по собственному желанию. После него область возглавил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фортификационные сооружения в регионе начали строить в 2022 году. Как установил суд, Смирнов получал деньги от подрядчиков «за покровительство». В августе 2024 года началось вторжение ВСУ в Курскую область.

По версии следствия, хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной способствовали занятию части региона ВСУ. Смирнов был задержан в апреле 2025 года в Москве.

Еще по теме
Смолов помирился с избитым и заплатил ему 4 млн рублей
Сын Усольцевых пока отказался признать семью умершими
Долина снизила требования к мошенникам на десятки миллионов
Пасынок Стаса Намина получил 18 лет за двойное убийство
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
