Бывший губернатор Курской области получил 14 лет колонии

Ленинский районный суд Курска признал виновным бывшего губернатора области Алексея Смирнова по двум эпизодам части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему 14 лет лишения свободы.

Прокурор просил суд назначить экс-губернатору 15 лет в колонии строгого режима, а также штраф в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор признал вину в получении взяток, в ходе последнего слова он заявил, что искренне раскаивается.

Причиной своих поступков он назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии. Он напомнил, что работал в экстренных и даже опасных условиях, никогда не вел учет «добрым поступкам».

События уголовного дела относятся к периоду с 2022 по 2023 год — Смирнов тогда был первым заместителем губернатора области Романа Старовойта. После того как президент Владимир Путин в мае 2024 года назначил Старовойта министром транспорта, Смирнов стал врио губернатора.

В сентябре 2024 года он победил на выборах и проработал в должности губернатора до конца 2024 года, уйдя в отставку по собственному желанию. После него область возглавил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фортификационные сооружения в регионе начали строить в 2022 году. Как установил суд, Смирнов получал деньги от подрядчиков «за покровительство». В августе 2024 года началось вторжение ВСУ в Курскую область.

По версии следствия, хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной способствовали занятию части региона ВСУ. Смирнов был задержан в апреле 2025 года в Москве.