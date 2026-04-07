Федеральные ведомства обсудят ситуацию в Дагестане

Совещание с участием представителей Дагестана, МЧС и других федеральных ведомств для обсуждения затопления Дагестана после аномальных осадков состоится 7 апреля, соответствующее поручение президента Владимира Путина появилось на сайте Кремля.

Решение провести совещание было принято после того, как глава государства принял доклады главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова. Накануне президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям.

Сильный ветер со скоростью до 23 метров в секунду и мощные дожди обрушились на Дагестан на минувшей неделе. Удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других населенных пунктов.

В Махачкале из-за ливней ранее обрушилась многоэтажка, было нарушено электроснабжение. На перегоне Каякент — Берикей обрушился пролет железнодорожного моста. На федеральной автодороге «Кавказ» закрыто движение транспорта.

В Дербентском районе Дагестана проводится эвакуация жителей микрорайонов поселка Мамедкала из-за угрозы подтопления. На сегодня с опасной территории вывезено более 4 тысяч человек, развернуты пункты временного размещения.

SIBNET.RU В MAX