Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft

Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft в России после сообщений о мошенниках, которые якобы обманывают детей через игру, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Регулятор пояснил, что ограничение доступа к ресурсу возможно только по решению суда о признании информации запрещенной или по требованию Генпрокуратуры об ограничении доступа к информационному ресурсу. В отношении Minecraft таких документов не поступало.

Поводом для обсуждения стали сообщения департамента образования Москвы — там рассказали, что злоумышленники находят детей в игровых чатах Minecraft, переводят их в Telegram, после чего запугивают и требуют украсть деньги у родителей.

Minecraft — одна из самых популярных онлайн-игр в мире, где пользователи создают объекты из виртуальных блоков. С момента ее запуска было реализовано более 350 миллионов копий игры.

SIBNET.RU В MAX