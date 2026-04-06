Роскомнадзор опроверг блокировку Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
87 0
Minecraft
Фото: downloadsource.fr / CC BY 2.0

Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft в России после сообщений о мошенниках, которые якобы обманывают детей через игру, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Регулятор пояснил, что ограничение доступа к ресурсу возможно только по решению суда о признании информации запрещенной или по требованию Генпрокуратуры об ограничении доступа к информационному ресурсу. В отношении Minecraft таких документов не поступало.

Поводом для обсуждения стали сообщения департамента образования Москвы — там рассказали, что злоумышленники находят детей в игровых чатах Minecraft, переводят их в Telegram, после чего запугивают и требуют украсть деньги у родителей.

Minecraft — одна из самых популярных онлайн-игр в мире, где пользователи создают объекты из виртуальных блоков. С момента ее запуска было реализовано более 350 миллионов копий игры.

Еще по теме
War Thunder показал новый трейлер пехотного режима
Разработчики раскроют будущее Minecraft
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
19
Трамп заявил о достижении целей в Иране
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета