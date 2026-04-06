Chrome внедрит «ленивую загрузку»

Google Chrome и другие браузеры на движке Chromium получат нативную «ленивую загрузку» видео и аудио. Это позволит экономить трафик и ускорит открытие страниц с большим количеством встроенных роликов.

Сейчас Chrome умеет откладывать загрузку только изображений и некоторых встроенных элементов. Видео и аудио сайты обычно подгружают с помощью собственных скриптов, что усложняет работу страницы и конфликтует с механизмами браузера, пишет Windowslatest.

Новая функция позволит браузеру самостоятельно решать, когда загружать медиафайлы. Они не будут подгружаться сразу при открытии страницы, а появятся только тогда, когда пользователь прокрутит до нужного места. Если человек туда не дойдет, ролик вообще не загрузится.

Нативная реализация также лучше работает с автоматическим воспроизведением, корректно учитывает скорость интернета и не задерживает полную загрузку страницы из‑за «тяжелых» элементов.

«Ленивая загрузка» уже присутствует в стабильных сборках Chromium для бета-тестеров. Ожидается, что официально она появится в Chrome 148.

