Названо самое редкое русское слово из двух букв

Самое редкое русское слово из двух букв — существительное «як», выяснили специалисты Государственного института русского языка имени Пушкина.

Относительная частотность существительного «як» равна всего 2.7. Цифра была получена по данным «Частотного словаря современного русского языка», составленного на материалах Национального корпуса русского языка.

Для сравнения, частота употребления двухбуквенного слова «не» — 17 447,37. Кроме частицы «не» в русском языке часто используют и другие двухбуквенные слова — например, «на», «он» и «то».

Як — это крупное парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих. Их родина — Тибет и прилегающие районы Центральной Азии. В России этих животных также разводят — в Тыве, Бурятии и на Алтае.

Ранее специалисты Института Пушкина определили самое длинное слово русского языка — им оказалось прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Слово использовалось в описании патента на изобретение, зарегистрированное в 2006 году.

