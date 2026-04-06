НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названо самое редкое русское слово из двух букв

Источник:
Sibnet.ru
288 0
Книга
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Самое редкое русское слово из двух букв — существительное «як», выяснили специалисты Государственного института русского языка имени Пушкина.

Относительная частотность существительного «як» равна всего 2.7. Цифра была получена по данным «Частотного словаря современного русского языка», составленного на материалах Национального корпуса русского языка.

Для сравнения, частота употребления двухбуквенного слова «не» — 17 447,37. Кроме частицы «не» в русском языке часто используют и другие двухбуквенные слова — например, «на», «он» и «то».

Як — это крупное парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих. Их родина — Тибет и прилегающие районы Центральной Азии. В России этих животных также разводят — в Тыве, Бурятии и на Алтае.

Ранее специалисты Института Пушкина определили самое длинное слово русского языка — им оказалось прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Слово использовалось в описании патента на изобретение, зарегистрированное в 2006 году.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Названы критерии оценки за поведение в школах
Обзор нейросетей для диплома: список ИИ-помощников
Правда ли, что существуют технари и гуманитарии
Сервисы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ запустили в Max
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
19
Трамп заявил о достижении целей в Иране
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета