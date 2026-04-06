ВСУ применили графитовые бомбы

Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР, сообщил республиканский штаб обороны.

«Террористы применили так называемые графитовые бомбы, которые разрываясь в воздухе, выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям ЛЭП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник применил тактику комбинированного налета, одновременно использовав беспилотники. Система защиты нейтрализовала десять дронов, еще шесть сбили. Достигли цели три беспилотника, нанеся незначительный урон энергообъекту.

ВСУ 5 апреля атаковали беспилотниками обе действующие в республике ТЭС — Зуевскую и Старобешевскую. Без света остались почти 500 тысяч абонентов. Электричество начали возвращать в тот же день.

Графитовые бомбы предназначены для вывода из строя электроэнергетических систем противника без физического разрушения инфраструктуры. Они представляют собой кассетный боеприпас, начиненный тысячами тонких нитей из углеродного волокна — графита.

Графитовые нити разбрасываются над объектом, образуя густое «облако». Поскольку графит является отличным проводником тока, нити при соприкосновении с токоведущими частями оборудования вызывают массовые короткие замыкания и выход из строя трансформаторов.

