Церковь предложила заменить обществознание уроками православия

Учебный курс «Обществознание» в старших классах средних школ уместно заменить «Основами православной культуры», заявил член Высшего церковного совета РПЦ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Представитель православной церкви в телеэфире «ОТВ» аргументировал свою позицию тем, что вопросы этики и этикета, даже знания или незнания обществознания менее важны, чем вопросы смысла жизни.

Уроки православной культуры митрополит назвал «фундаментом», зная который, человек не совершит тех преступлений, о которых рассказывают на уроках обществознания. Священник напомнил, что 75% россиян ассоциируют себя с православным христианством.

Митрополит таже отметил, что с 1 сентября 2026 года в школах вводится новый учебный предмет — «Духовно-нравственная культура России».