Telegram пометил пользователей неофициальных клиентов

Telegram ввел специальную маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения.

Пометка появляется в профиле под именем пользователя и сопровождается предупреждением о потенциальных угрозах безопасности. Теперь такие аккаунты подписаны: «это может снизить защищенность переписки с пользователем».

Разработка уведомления началась на фоне сообщений о выявленных уязвимостях в стороннем клиенте Telega. По данным исследователей, приложение реализует схему перехвата трафика, перенаправляя соединение через собственные серверы.

Ранее эксперты RKS Global исследовали восемь наиболее популярных альтернативных клиентов Telegram для Android и сошлись во мнении, что все они могут быть небезопасны для использования.

Так, были протестированы проекты Telegram Official; Telegram X; Plus Messenger; Nekogram; Graph Messenger; Telega; iMe; Forkgram и Mercurygram.

