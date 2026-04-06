НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне массово столкнулись с кредитными отказами

Источник:
Sibnet.ru
282 1
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Подавляющее большинство россиян по итогам прошлого года минимум один раз получали отказ в кредите, следует из результатов исследования финтех-группы «Займер».

Согласно социологическому опросу, 85,3% респондентов в прошлом году хотя бы раз получили отказ по кредитной заявке. Положительный ответ получил только каждый десятый клиент — 10,4%. Еще 4,3% не обращались в финансовые организации за займами.

Россияне полагают, что взять кредит в 2026 году станет еще сложнее. На фоне ужесточения регулирования со стороны Центробанка финансовые организации будут тщательнее рассматривать заявки.

Аналитики отметили, что займы в России еще долгое время будут оставаться дорогими для значительной части населения, а клиенты с высоким показателем долговой нагрузки вряд ли смогут претендовать на новый кредит.

Ранее стало известно, что кредиты и займы граждан России к 1 января 2026 года впервые достигли рекордного показателя — 45 триллионов рублей. Общая задолженность россиян за квартал выросла почти на триллион рублей.

Еще по теме
Долги россиян по кредитам впервые превысили 45 трлн рублей
Массовый сбой произошел в системе бесконтактной оплаты Vendista
Маштабный сбой произошел у Сбера и других банков
Рейтинг МФО по скорости выдачи займов в 2026 году
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Обсуждение (1)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
19
Трамп заявил о достижении целей в Иране
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета