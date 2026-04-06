Россияне массово столкнулись с кредитными отказами

Подавляющее большинство россиян по итогам прошлого года минимум один раз получали отказ в кредите, следует из результатов исследования финтех-группы «Займер».

Согласно социологическому опросу, 85,3% респондентов в прошлом году хотя бы раз получили отказ по кредитной заявке. Положительный ответ получил только каждый десятый клиент — 10,4%. Еще 4,3% не обращались в финансовые организации за займами.

Россияне полагают, что взять кредит в 2026 году станет еще сложнее. На фоне ужесточения регулирования со стороны Центробанка финансовые организации будут тщательнее рассматривать заявки.

Аналитики отметили, что займы в России еще долгое время будут оставаться дорогими для значительной части населения, а клиенты с высоким показателем долговой нагрузки вряд ли смогут претендовать на новый кредит.

Ранее стало известно, что кредиты и займы граждан России к 1 января 2026 года впервые достигли рекордного показателя — 45 триллионов рублей. Общая задолженность россиян за квартал выросла почти на триллион рублей.