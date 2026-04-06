Минцифры признало сложность выявления VPN на iPhone

РБК
Смартфон iPhone
Фото: © U.S. Air Force

Обнаружение VPN-сервисов на iPhone «существенно ограничено», признало Минцифры. Соответствующие методические рекомендации ведомство разослало российским интернет-компаниям.

По данным Минцифры, более половины пользовательских устройств — это мобильные устройства на Android и iOS. Ведомство советует запускать механизмы для поиска VPN с гаджетов на этих операционных системах, пишет РБК со ссылкой на документ.

Компании должны проверять наличие включенного VPN в три этапа. Так, рекомендуется определить IP-адрес устройства и сравнить его с IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов.

Также следует проверить использование средств обхода блокировок на устройстве с собственного приложения, если оно есть на том же устройстве. Кроме этого, необходимо проверить использование VPN на устройствах под управлением Windows и MacOS.

Минцифры признало, что на iOS «доступ к системным параметрам существенно ограничен». Политика конфиденциальности этой операционной системы предполагает, что сторонние приложения не могут собирать или изменять информацию, хранящуюся в других приложениях.

Методичку рассылали в продолжение совещаний, которое Минцифры проводило с крупнейшими российскими интернет-компаниями. На них глава министерства Максут Шадаев поручил компаниям ограничить доступ к сервисам пользователям с включенным VPN.

Топ комментариев

rumatam

да просто не можем...............

Danilon

Не можем ! Объяснение в 2 х словах. Зачем столько пафосного лицемерия ?

staff850

Подгорело знатно у тебя от этой новости видать....:joy: Вот скажи мне какой смысл блочить и вбухивать...

se 34

Откройте пролив и я объявлю что я победил, но вас все равно продолжу уничтожать