Долги россиян по кредитам впервые превысили 45 трлн рублей

Кредиты и займы россиян к 1 января 2026 года впервые достигли 45 триллионов рублей, следует из данных Банка России.

Почти половину заняли ипотечные кредиты — 21,7 триллиона рублей. Почти треть пришлась на потребительские ссуды — 13,4 триллиона рублей, приводит РИА Новости данные Банка России.

На автокредиты пришлось 3 триллиона рублей. Остальное — требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций, прочие кредиты.

За последний квартал 2025 года задолженность выросла на 2,2%, или 988 миллиардов рублей.

Средний долг у молодых заемщиков (18–25 лет) составляет 67,5 тысячи рублей, в то время как заемщики 46–55 лет имеют среднюю задолженность до 264 тысяч рублей.