Трамп матом потребовал открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп матом потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив, пригрозив в противном случае нанести новые удары по инфраструктуре исламской республики.

«Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов — все вместе, в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте этот ****** пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — вот увидите! Хвала Аллаху», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. До начала конфликта на Ближнем Востоке через него проходила примерно пятая часть глобальных поставок нефти и сжиженного газа. В среднем этот водный путь пересекало около 3 тысяч судов в месяц, также через него проходит примерно треть мировой торговли удобрениями и значительная часть импорта на Ближний Восток — продовольствие, медикаменты, технологии.

После того как США и Израиль начали боевые действия против Ирана, Тегеран фактически закрыл пролив, допуская лишь суда из стран, которые не считает враждебными, — Таиланда, Китая, Пакистана и Индии, а позднее и Ирака.

Трамп утверждал, что Соединенные Штаты практически не зависят от нефтяных поставок через пролив.